De Rotterdamse fractie van de VVD heeft dinsdag ingestemd met een vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling in heel Rotterdam. Een meerderheid van de gemeenteraad is nu voor een verbod.

Het is voor het eerst dat er een meerderheid in de raad is, laat de VVD weten in een persbericht. Het gaat om een algeheel afsteekverbod. Rotterdam is daarmee de eerste grote gemeente van Nederland die zich uitspreekt voor een verbod.

De aanleiding voor het verbod is "de zoveelste jaarwisseling met vuurwerkincidenten en geweld". "Vuurwerk leidt ieder jaar tot veel overlast, verwondingen en een sfeer van wetteloosheid. De problemen nemen niet af, maar toe", aldus de VVD.

Afgelopen jaarwisseling was de hele gemeente Rotterdam een vuurwerkvrije zone, met een aantal vuurwerkzones. De gemeente paste daarvoor in maart de algemene plaatselijke verordening (APV) aan, maar dat heeft "niet het gewenste effect gehad".

De gemeente moet bij een verbod meer vuurwerkshows gaan organiseren, zegt VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans. "Een voorwaarde voor onze instemming met een verbod is wel dat er een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor de organisatie van professionele vuurwerkshows in alle veertien wijken van de stad, zodat elke Rotterdammer nog steeds kan genieten van vuurwerk."

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft hiermee ingestemd. De gemeente gaat de optie voor een show met de inzet van drones onderzoeken. Ook de organisatie van het Nationale Vuurwerk in Rotterdam doet hier onderzoek naar.

Tientallen personen aangehouden, circa vijftig autobranden

Tijdens de jaarwisseling in Rotterdam heeft de politie in totaal 59 personen aangehouden, raakten twee personen zwaargewond en werden zo'n vijftig autobranden geblust.

Bij het Oogziekenhuis in Rotterdam werden achttien mensen met oogletsel binnengebracht. De Rotterdamse meldkamer kreeg zo'n duizend meldingen binnen.

Circa duizend politieagenten moesten Rotterdam en omgeving tijdens Oud en Nieuw veilig houden voor miljoenen feestvierders. Bij zeven incidenten in de stad werden agenten door mensen belaagd.

Vooral in het centrum van Rotterdam waren veel mensen op de been en hadden de hulpdiensten het druk. De brandweer rukte uit voor zeven autobranden en de politie arresteerde zestien personen. Op de Riederlaan werd zwaar vuurwerk naar het hoofd van ME'ers gegooid.

97 Was 2019 het laatste jaar waarin je al je vuurwerk mocht afsteken?

'Meerderheid Tweede Kamer ook voor verbod'

Maandag bleek een meerderheid in de Tweede Kamer een verbod op 'gevaarlijk' vuurwerk te willen. Wat de partijen daaronder verstaan, is nog onduidelijk. Daarover gaan de verschillende fracties de komende tijd nog in overleg.

Volgens de NOS zijn de coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie voor een verbod op "riskant" vuurwerk, evenals de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en de eenmansfractie Van Kooten-Arissen. Samen maakt dat 76 zetels, concludeert de omroep. Het is niet duidelijk of de partijen een algeheel verbod, of alleen een verbod op het zwaardere vuurwerk willen.

Zodra er door het kabinet wordt besloten welk vuurwerk wel en welk vuurwerk niet wordt toegestaan, kan "wat de Rotterdamse VVD betreft daarna toegestaan vuurwerk ook weer in Rotterdam worden afgestoken".