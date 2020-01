De voorlopige hechtenis van twee vijftienjarige jongens die worden verdacht van het doodsteken van een pinnende man in Hoofddorp is met twee maanden verlengd, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Een derde opgepakte jongen (16) is vrijgelaten en is geen verdachte meer.

De 64-jarige man was in december slachtoffer van een overval in zijn woonplaats.

Rond 20.50 uur ging hij met zijn vrouw pinnen, toen twee jongens naar hen toe kwamen. Er ontstond een worsteling waarbij de man werd neergestoken. Toegesnelde hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen.

Over zestig dagen zal opnieuw naar de voorlopige hechtenis van de tieners worden gekeken.