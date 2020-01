De onlangs opgepakte Ridouan T. zal aanwezig zijn bij de zittingen in de zaak die tegen hem loopt, stelt zijn advocaat Inez Weski dinsdag aan Eenvandaag. Hij zal waarschijnlijk ook spreken.

"Hij wil het proces meemaken", zo meldt Weski voor de camera. Drie weken geleden werd haar cliënt opgepakt in Dubai. In het diepste geheim werd hij vervolgens diezelfde week nog naar Nederland overgebracht. Inmiddels zit de man vast in Vught, een zwaarbeveiligde gevangenis.

T. wordt in het Marengo-proces vervolgd voor de moorden op Ronald Bakker (2015), Samir Erraghib (2016), Ranko Scekic (2016), Martin Kok (2016) en Hakim Changachi (2017).

Ook wordt hij in verband gebracht met de liquidaties van Reduan B. (de broer van kroongetuige Nabil B.) en advocaat Derk Wiersum, die de kroongetuige bijstond. Nabil B. heeft meerdere verklaringen over T. afgelegd. T. wordt hier nog niet voor vervolgd.

Proces in februari verder

Op 27 en 28 februari gaat het Marengo-proces, waarin in totaal zestien verdachten worden vervolgd, verder. Het gaat dan om een niet-inhoudelijke zitting.

De vermeende rechterhand van T., Saïd Razzouki, is nog op vrije voeten. De politie heeft aan NU.nl gemeld dat er niet alleen in Dubai, maar overal naar de man wordt gezocht. Er is 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.