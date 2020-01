De bedrijven die vorige week bombrieven hebben ontvangen, zijn allemaal geen klant bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB). Dit wordt dinsdag door de directeur van het incassobureau bevestigd aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

Het CIB wordt op de brieven gemeld als afzender, maar politieonderzoek heeft al uitgewezen dat het bedrijf niets met de bombrieven te maken heeft.

Directeur Niels de Peuter zegt dat hij vooral de echte klanten wil geruststellen: er is waarschijnlijk geen bombrief naar hen onderweg. Eerder was al bekend dat ook op het kantoor van het CIB veiligheidsmaatregelen zijn genomen nadat een bedrijf per abuis een bombrief retour stuurde. Die zijn gericht op het onderscheppen van de gevaarlijke poststukken.

Het onderzoek van de politie, dat ligt bij de eenheid in Amsterdam, is nog lopend. Bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht zijn doelwit geworden van de bombrieven. Ook zijn er dreigbrieven verstuurd naar deze doelwitten én naar nog meer bedrijven. De bombrieven hadden tot zwaar lichamelijk letsel kunnen leiden, maar geen enkel explosief is afgegaan.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft alle bom- en dreigbrieven in handen en zoekt naar dadersporen.