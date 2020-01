Een postbezorger van PostNL heeft zo'n drieduizend brieven en pakketten achtergehouden. De post was bestemd voor adressen in de stad Groningen. De postbezorger is ontslagen, meldt een woordvoerder van PostNL.

Het ging in totaal om vier grote rolcontainers vol post. De post werd bij de bezorger thuis aangetroffen.

Het balletje begon te rollen toen er bij PostNL meerdere klachten binnenkwamen van mensen die post misten. Het bedrijf is daarop een onderzoek gestart, dat al snel leidde naar de betreffende bezorger.



Na de ontdekking is de bezorger op staande voet ontslagen. Waarom de postbezorger de stukken post achterhield, is niet bekend.



De duizenden onbezorgde brieven en pakketten zijn afgelopen vrijdag gesorteerd bij PostNL in Assen. De poststukken worden deze week, mét een begeleidende brief, nabezorgd.