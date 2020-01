Kristina Vorobeva, een van de twee Oezbeekse acrobaten die vrijdagavond 10 meter naar beneden vielen tijdens een optreden in Carré, mist nog het gevoel in haar benen. Dat laat zij dinsdag zelf weten in een bericht op de Facebook-pagina van producent Henk van der Meijden.

Ook zegt zij dat ze is geopereerd aan haar nek en artsen een titanium plaat met schroeven tussen haar nekwervels hebben geplaatst.

Coproducent Monica Strotmann van het Wereldkerstcircus wil desgevraagd niet ingaan op de medische situatie van de acrobate. "Dit zijn haar woorden. We moeten het onderzoek nog afwachten, dus het is nog te voorbarig om hier iets over zeggen en een voorschot op de toekomst te nemen."

Wel spreekt zij van "lichtpuntjes", die te zien zijn in het herstel van Vorobeva. Ook kan Strotmann bevestigen dat de Oezbeekse weer zelfstandig kan ademen en niet meer op de intensive care van het AMC in Amsterdam ligt.

Het producentenechtpaar Strotmann en van der Meijden bezoekt het ziekenhuis bijna dagelijks. Volgens Strotmann wordt Vorobeva daar "met alle goede zorg omringd". De acrobate moet nog wel voor langere tijd revalideren.

Mannelijke acrobaat had slechts lichte hersenschudding

Rustem Ozmanov (32) kwam er een stuk beter vanaf na de val. Hij mocht het ziekenhuis al snel verlaten, nadat bij hem slechts een lichte hersenschudding was geconstateerd. "Bij wijze van spreken zou hij morgen alweer kunnen optreden", zegt Strotmann.

Een afgebroken tand was waarschijnlijk de oorzaak waardoor het misging tijdens de finale van de act. Daarbij werd Ozmanov in de lucht gehesen met Vorobeva aan een tuigje dat hij in zijn mond vasthield.

"Ze zagen dat hij een tand miste", zei Van der Meijden maandag in De Telegraaf. "De tand brak af en daardoor viel in zijn mond de druk weg waarmee hij het bitje vastbeet waar zij aan hing."

Duo werkte al jaren zonder vangnet

Het duo werkte zonder vangnet. In onder meer Het Parool verklaarde Van der Meijden daarover dat grote circusacts vrijwel nooit werken met vangnetten.

Bij het werken met netten is er volgens hem gevaar dat artiesten daarin verstrikt raken. Vanwege de hoge snelheid waarmee zij in de rondte draaien is het ook niet mogelijk om te werken met tuigjes en koorden.

De Sky Angels traden al jaren zonder voorvallen op. In 2017 kregen zij de Gouden Clown, de hoogste circusprijs.