Nadat maandag bekend werd dat de verdachte die is opgepakt voor de liquidatie van Derk Wiersum in 2013 was veroordeeld tot zeven jaar cel, rees op NUjij de vraag: hoe kan het dan dat hij in september 2019 al op vrije voeten was? Vijf vragen over voorwaardelijke invrijheidstelling.

Wie komen in aanmerking voor voorwaardelijke invrijheidstelling?

Alle gedetineerden die langer dan een jaar moeten vastzitten, komen in aanmerking voor vroegere vrijlating. Dit is in principe na twee derde van de celstraf én als de persoon in kwestie zich goed heeft gedragen.

Ook na de voorwaardelijke vrijlating moeten ze niet opnieuw de fout in gaan: wordt er in de proeftijd wel een strafbaar feit gepleegd, dan kan de vervroegde vrijlating weer worden teruggedraaid.

Hoe zit het dan met het restant van de celstraf?

Deze proeftijd duurt net zo lang als het restant van de celstraf. Personen die dus een langdurige celstraf opgelegd hebben gekregen, hebben dus automatisch een langere proeftijd.

Welke voorwaarden er aan de proeftijd zijn verbonden, hangt af van het soort delict dat is gepleegd. Dat kan bijvoorbeeld een meldplicht of gebiedsverbod zijn, of een verbod op het gebruik van verdovende middelen.

Wat zijn de voordelen van dit systeem?

Vooral dat een dader goed begeleid en in de gaten gehouden kan worden. De Raad voor de Rechtspraak stelde in 2018 nog, gesteund door onderzoek van de Erasmus School of Law, dat het systeem van begeleiden zorgvuldig verloopt. "Er is bij het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling geen sprake van een automatisme."

De roep om het volledig uitzitten van de straf beperkt het begeleiden van de gedetineerde na de terugkeer in de samenleving. Daarom is de rechtspraak te spreken over het huidige systeem.

Wat zijn dan de bezwaren tegen voorwaardelijke invrijheidstelling?

Voor slachtoffers en nabestaanden is het vaak onverteerbaar dat daders "korting krijgen" op hun celstraf. Dit geldt dan met name voor zwaargestraften, die automatisch een aanzienlijk deel van de celstraf voorwaardelijk vrij zijn, zo verwoordt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming.

Gaat er dan toch iets veranderen?

De Tweede Kamer heeft vorig jaar met een ruime meerderheid een wetsvoorstel aangenomen waarin wordt gezegd dat gedetineerden niet automatisch na twee derde van hun straf kunnen vrijkomen. Zo moet het Openbaar Ministerie (OM) per geval bekijken wat juist is. De voorwaardelijke invrijheidstelling gaat daarnaast maximaal twee jaar voor het einde van de straf in.

Het voorstel, dat naar alle waarschijnlijkheid ook makkelijk door de Eerste Kamer zal komen, heeft wel op weerstand gestuit bij de rechtspraak. Zo wordt gezegd dat de grens van twee jaar voor het einde van de celstraf vooral bij langdurige celstraffen te kort is.

"Iemand die tot achttien jaar cel is veroordeeld kan nu na twaalf jaar in aanmerking komen om voorwaardelijk vrij te komen. Na die twaalf jaar kan hij gedurende een proeftijd van zes jaar intensief worden begeleid. Met het nieuwe wetsvoorstel zou de gedetineerde niet na twaalf, maar na zestien jaar vrijkomen. De voorwaardelijke invrijheidstelling duurt dan nog maar twee jaar."

En worden die voorwaarden overtreden en moet de dader weer terug naar de cel, dan is er na afloop van het uitzitten van het resterende deel van de celstraf helemaal geen stok achter de deur meer: dan komt de veroordeelde vrij, zo wordt benoemd.