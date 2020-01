Een overgrote meerderheid van de VVD- en CDA-burgemeesters in de grote steden is voor een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Daarmee gaan ze in tegen de mening van hun partijgenoten in de Tweede Kamer. Dat blijkt maandagavond uit een rondgang van de NOS.

Van de honderd grootste gemeentes in Nederland hebben er 35 een burgemeester van VVD- of CDA-huize. De NOS heeft met 25 daarvan contact gehad. Slechts twee daarvan vonden een vuurwerkverbod niet nodig. Het overgrote deel wil een gedeeltelijk verbod, negen burgemeesters pleiten zelfs voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk.

De burgemeesters gaan met deze mening in tegen die van hun partijfracties in de Tweede Kamer. VVD en CDA hebben na de jaarwisseling laten weten dat ze voorlopig niet voor een algemeen verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk zijn, maar dat er moet worden ingezet op handhaving. Het CDA wil wel de verkoop van zware vuurpijlen verbieden.

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) van Groningen wil geen vuurpijlen en knalvuurwerk meer. In zijn nieuwjaarstoespraak zegt hij dat "we er knallende koppijn van krijgen. Letterlijk en figuurlijk. Al jarenlang en steeds heftiger."

Burgemeester Lucas Bolsius (CDA) van Amersfoort wil een totaalverbod voor consumentenvuurwerk in Nederland. "De negatieve gevolgen van vuurwerk gaan over grenzen van acceptatie en tolerantie heen", aldus Bolsius

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag en burgemeester Jan van Zanen van Utrecht (beiden VVD) hadden eerder al laten weten voorstander te zijn van een uitbreiding van het vuurwerkverbod, zoals eerder voorgesteld door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zou volgens de OVV, de Nationale Politie en medisch specialisten essentieel zijn om slachtoffers rond Oud en Nieuw terug te dringen.

Kamermeerderheid voor verbod op 'gevaarlijk' vuurwerk

Eerder op maandag bleek een meerderheid in de Tweede Kamer een verbod op 'gevaarlijk' vuurwerk te willen. Wat de partijen onder deze term verstaan, is nog onduidelijk. Daarover gaan de verschillende fracties de komende tijd nog in overleg.

Volgens de NOS zijn de coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie voor een verbod op "riskant" vuurwerk, evenals de oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en de eenmansfractie Van Kooten-Arissen. Samen maakt dat 76 zetels, concludeert de omroep. Het is niet duidelijk of de partijen een algeheel verbod, of alleen een verbod op het zwaardere vuurwerk willen.