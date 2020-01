Nederlandse kustwachthelikopters bieden te weinig ruimte om patiënten goed te kunnen behandelen en verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid in het toestel, schrijft NRC maandagavond op basis van een onderzoeksrapport van het KLM, Schiphol en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

Een medisch bedrijf dat verpleegkundigen, apparatuur en geneesmiddelen voor de kustwachthelikopters levert, ziet zichzelf door het rapport genoodzaakt te stoppen met de samenwerking. Een woordvoerder van KLM zegt tegenover de krant dat de reddingen niet meer in het "productportfolio" passen.

Veiligheidsdeskundigen zetten vraagtekens bij het ingezette personeel en hun werkwijze. Zo zou de bemanning "beperkt" Engels spreken en meerdere 24-uursdiensten op rij draaien. In enkele gevallen konden verpleegkundigen zich tijdens de vlucht niet vastmaken ergens binnen de helikopter.

Volgens Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV), het bedrijf dat de reddingen uitvoert, worden "de nodige acties" ondernomen door betrokken partijen om de situatie te verbeteren. Toen het bedrijf in 2015 de aanbesteding won, bleek dat dat was gebeurd zonder technische toetsing.

Verpleegkundige liep blijvende schade over tijdens trainingsvlucht

Het onderzoek is opgesteld nadat een verpleegkundige tijdens een trainingsvlucht in 2018 zijn enkel blijvend beschadigde. Voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) bleek het incident voldoende om de Search and Rescue-diensten (SAR) onder de loep te nemen. In een Kamerbrief schreef zij eind november dat er "onzekerheid" is over het functioneren van de reddingsdienst.

De SAR is een internationale verplichting. Op die manier kunnen landen mensen in nood op zee zoeken en redden.