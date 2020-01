De man die in oktober is opgepakt voor betrokkenheid bij de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum, is volgens het Openbaar Ministerie (OM) mogelijk de schutter. Hij wordt verdacht van moord in vereniging, wat betekent dat hij en anderen worden verdacht van de moord, zo is maandag bevestigd in gesprek met NU.nl.

Het gaat om de 36-jarige Giërmo B., die volgende week tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechter staat.

Verder wordt in de aan NU.nl verstrekte tenlastelegging gesteld dat Wiersum met meerdere kogels om het leven is gebracht. Eerder was al bekend dat de advocaat al enkele weken voor zijn dood heimelijk gevolgd werd.

B. werd in oktober opgepakt in een woning, zo kon de politie melden. Zijn arrestatie volgde op de vondst van een witte Opel Combo waarin de schutter en een chauffeur zijn weggereden na de moord. Volgens Het Parool is de man eerder veroordeeld voor gewapende overvallen in 2013, hij kreeg toen na een hoger beroep zeven jaar cel opgelegd.

Hij wordt verdacht van moord in vereniging, wat kort gezegd betekent dat het OM denkt dat er meer mensen betrokken zijn bij de zaak. Ook de neef van de onlangs opgepakte Ridouan T. zit vast als verdachte.

Verdediging kroongetuige is anoniem

Wiersum werd op 18 september voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Hij stond als strafrechtadvocaat Nabil B. bij, de kroongetuige die meerdere verklaringen over T. heeft afgelegd. Hij liet onder meer een vrouw en twee kinderen na.

De verdediging van Nabil B. is anoniem overgenomen. T.'s advocaat Inez Weski heeft vorige week aan meerdere media te kennen gegeven dat ze hier bezwaar tegen heeft, omdat ze wil controleren of de kroongetuige "uit eigen wetenschap verklaart".

In een eerdere versie van dit stuk stond dat het OM de verdachte als schutter ziet. Dat blijkt nu echter nog niet duidelijk.