Een bedrijf in Amsterdam heeft dit weekend een dreigbrief ontvangen die volgens een woordvoerder van de politie "in lijn is" met de andere dreigbrieven die zijn verstuurd naar verschillende doelwitten. Het autobedrijf heeft geen bombrief ontvangen, zo meldt de politie maandag aan NU.nl.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoekt de brief om te kijken of er sporen op te vinden zijn. Ook de overige dreigbrieven en bombrieven zijn hier ondergebracht.

Vorige week werden bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht doelwit van de bombrieven. Geen enkele is afgegaan, maar als dit wel zou gebeuren als iemand deze vast heeft zou dit kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel.

Op de enveloppen staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB) vermeld als afzender. Dit bedrijf heeft echter niets te maken met de bombrieven. Omdat enkele bedrijven niet doorhadden dat het om nepbrieven van het incassobureau ging, hebben zij de bombrieven per abuis retour gestuurd naar het hoofdkantoor. Één van deze retour gestuurde bombrieven bereikte het incassobureau daadwerkelijk, een ander kon onderschept worden bij een postsorteercentrum.

Politie: 'Als bombrief gesloten blijft, geen gevaar voor explosie'

Foto's verspreid van bombrieven

De politie heeft foto's verspreid van de bombrieven. Een belangrijk verschil met de echte brieven van het incassobureau is dat het adres niet geprint staat op de bombrieven, maar met stickers is bevestigd.

Vermoedelijk zijn de bombrieven door één afzender verstuurd. Waarschijnlijk is er dus één dader, of meerdere daders die samenwerken.

PostNL liet vrijdag aan NU.nl weten dat het bedrijf maatregelen neemt om de veiligheid van het personeel te garanderen.