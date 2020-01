Scholieren van De Parkschool in Arnhem herdachten maandagochtend de vierjarige leerling die op 1 januari is omgekomen bij een grote flatbrand. Op het schoolplein zijn bloemen en knuffels neergelegd.

Volgens Omroep Gelderland krijgen de klasgenoten van de jongen maandag aangepaste lessen. Ook in de andere klassen wordt aandacht besteed aan de dodelijke brand.

In de centrale hal van de school is een plek ingericht waar leerlingen met een tekening of boodschap hun gedachten kunnen delen of achterlaten. Experts van Slachtofferhulp zijn beschikbaar om scholieren bij te staan die daar behoefte aan hebben.

De jongen stond op Oudejaarsavond met zijn vader, moeder en zus in een lift die uitviel doordat er brand was uitgebroken in het gebouw. De jongen en zijn vader kwamen om. Zijn 36-jarige moeder en 8-jarige zusje raakten zwaargewond.

44 Vader en zoontje komen om door brand in Arnhemse flat

De brand werd veroorzaakt door vuurwerk

De politie constateerde dat de brand was veroorzaakt door vuurwerk dat op een bank in de hal was gelegd en daar was afgestoken. De portiek vatte snel vlam, waarna het vuur om zich heen greep in de hal en op de eerste verdieping. De lift vulde zich snel met rook.

Een jongen van twaalf en een jongen van dertien werden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand, maar zij zitten sinds vrijdag niet meer vast. De jongens zijn nog wel verdachten.

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ging zaterdag op bezoek bij de brandweerlieden, politieagenten en de ambulancemedewerkers die bij de brand aanwezig waren. Marcouch ging ook al langs bij familieleden van de verdachten.