Op een juwelier aan de Steenweg in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd, zo laat een politiewoordvoerder maandag aan NU.nl weten. De daders zijn gevlucht.

Het incident zou rond 4.30 uur hebben plaatsgevonden. De politiewoordvoerder kon maandagochtend nog geen extra informatie delen. Of de daders de winkel konden betreden en iets hebben buitgemaakt, is dus nog onbekend.

Volgens RTV Utrecht deed de politie onderzoek naar mogelijk explosief materiaal dat na de ramkraak achtergebleven was. Ter plaatse werden echter geen explosieven aangetroffen.

De auto waarmee de ramkraak werd gepleegd, is meegenomen voor sporenonderzoek. De daders zouden met een tweede auto zijn gevlucht.

De politie komt later met meer informatie over het incident.