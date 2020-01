Staatsbosbeheer gaat aangifte doen nadat activisten in de nacht van zaterdag op zondag hekken hebben doorgeknipt bij de Oostvaardersplassen, om zo hooibalen bij grote grazers te brengen. Dat bevestigt Staatsbosbeheer aan NU.nl na berichtgeving door Omroep Flevoland.

De activisten hadden een hek van ProRail doorgeknipt, om vervolgens over het spoor te lopen naar het hek van het natuurgebied. Daarna hebben zij het hek van de Oostvaardersplassen doorgeknipt en hooi over het gebied verspreid.

Hoeveel hooi er precies is verspreid is niet bekend. De woordvoerder van Staatsbosbeheer spreekt van "een grote vrachtwagen vol", Omroep Flevoland spreekt van 150 balen.

Staatsbosbeheer noemt de bijvoeractie "onnodig". Er is een protocol afgesproken met de provincie Flevoland dat bepaalt wanneer het gepast is om bij te voeren. Daar is momenteel geen noodzaak voor, stelt de woordvoerder. "Het is nog niet echt koud geweest en er staat nog voldoende gras in het gebied".

ProRail vertelt desgevraagd aan NU.nl dat het aangifte gaat doen van vernieling en spoorlopen. Een woordvoerder noemt de actie "doelgericht vandalisme".