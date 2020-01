De bombrief die zondag onderschept is in een Rotterdams postsorteercentrum, bleek eerder retour gestuurd te zijn door een tankstation in dezelfde stad, meldt de politie zondag aan NU.nl.

De brief is inmiddels onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Het personeel van het tankstation wist bij het retourzenden niet dat het om een bombrief ging, maar kwam daar pas later achter toen het een dreigbrief ontving. Op dat moment schakelde het personeel de politie in.

Inmiddels was de bombrief al retourgezonden en dus voor het onderzoek verloren. Zondag werd de brief onderschept in een Rotterdams postsorteercentrum. Het pand hoefde niet te worden ontruimd.

Geen achtste bombrief.

Donderdag meldde de politie dat er in een week tijd zeven bombrieven naar bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn verstuurd. Geen van deze brieven is ontploft. Als dit wel was gebeurd, had het zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

Eerder meldde NU.nl dat er een achtste bombrief was aangetroffen. Dit bleek later de retourgezonden brief in Rotterdam.

Het tankstation is het derde bekendgemaakte doelwit van de bombrievencampagne. Eerder werd duidelijk dat het Amsterdamse Okura-hotel en de Rotterdamse autogarage Van Mossel tevens bombrieven hadden ontvangen.

De rest van de doelwitten is niet genoemd vanwege privacy. Alle betreffende bedrijven ontvingen na de bombrief ook een waarschuwingsbrief. Wat in die brief staat, is niet bekendgemaakt in verband met daderinformatie.

PostNL neemt veiligheidsmaatregelen voor bezorgers

Vermoedelijk zijn de bombrieven door één afzender verstuurd. Waarschijnlijk is er dus één dader, of meerdere daders die samenwerken.

PostNL liet vrijdag aan NU.nl weten dat het bedrijf maatregelen neemt om de veiligheid van het personeel te garanderen. Volgens de woordvoerder staat het postbedrijf in nauw contact met de politie.

Alle bombrieven worden onderzocht bij het Nationaal Forensisch Instituut (NFI), om te kijken of er bruikbare sporen op te vinden zijn.