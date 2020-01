Een achtste bombrief is zondag onderschept in een Rotterdams postsorteercentrum. Dat bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van het AD. De situatie is volgens een woordvoerder "onder controle". De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is aanwezig bij het centrum om de brief onschadelijk te maken, maar er wordt niet ontruimd.

Het lijkt erop of het eenzelfde pakket is als de brieven die eerder deze week zijn ontdekt. Dit moet nog worden bevestigd door de politie van Amsterdam, die het onderzoek leidt. Er is niet bekendgemaakt voor wie de brief bedoeld was.

Donderdag meldde de politie dat er in een week tijd zeven bombrieven naar bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn verstuurd. Geen van deze brieven is afgegaan. Als dit wel was gebeurd, had het zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

Twee doelwitten werden bekendgemaakt: het Amsterdamse Okura-hotel en de Rotterdamse autogarage Van Mossel. De rest van de doelwitten is niet genoemd vanwege privacy. Alle betreffende bedrijven ontvingen na de bombrief ook een waarschuwingsbrief. Wat in die brief staat, is niet bekendgemaakt in verband met daderinformatie.

PostNL neemt veiligheidsmaatregelen voor bezorgers

Vermoedelijk zijn de bombrieven door één afzender verstuurd. Waarschijnlijk is er dus één dader, of meerdere daders die samenwerken.

PostNL liet vrijdag aan NU.nl weten dat het bedrijf maatregelen ging nemen om de veiligheid van het personeel te garanderen. Volgens de woordvoerder staat het postbedrijf in nauw contact met de politie.

Alle bombrieven worden onderzocht bij het Nationaal Forensisch Instituut (NFI), om te kijken of er bruikbare sporen op te vinden zijn.