In het Gelderse Oldebroek is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser ten val gekomen doordat onbekenden een lang zwart ijzerdraad over de weg hadden gespannen, meldt de politie in een bericht op Facebook.

Het ijzerdraad hing over de Rustenburgsweg tussen twee paaltjes en was in het donker niet goed te zien. De fietser is niet gewond, wel is zijn fiets ernstig beschadigd.

De politie Elburg-Oldebroek heeft het ijzerdraad verwijderd en zegt dat van geluk gesproken mag worden dat er niet iets ergers is gebeurd.

"Dit had natuurlijk veel erger af kunnen lopen!", aldus de politie in het bericht. Zij zijn dan ook op zoek naar meer informatie over de personen die het ijzerdraad hebben gespannen.