Het treinverkeer tussen Den Haag en Utrecht komt zondag weer langzaam op gang nadat donderdag bij station Den Haag Voorburg een trein is ontspoort. Vanaf 10.30 op zondag rijden er weer twee intercity's per uur tussen Den Haag en Gouda, aldus de NS.

De Nederlandse Spoorwegen gingen er eerst nog van uit dat de stremming tot maandagochtend zou duren, maar de herstelwerkzaamheden van ProRail verlopen voorspoedig.

De dienstregeling op het traject is nog niet op volle sterkte, maar dat komt door werkzaamheden die sowieso dit weekend gepland stonden en niets te maken hebben met de ontsporing. De planning is dat die vanaf maandagochtend 5.00 uur ook voorbij zijn en dan rijden er vier intercity's en twee sprinters per uur tussen Den Haag en Gouda.

De NS adviseert reizigers om de reisplanner te checken voor de laatste informatie.

Trein reed met beschadigde wielen

Donderdagmiddag raakte een trein nabij station Voorburg van het spoor. De trein reed met twee zwaar beschadigde wielen en dat is waarschijnlijk de oorzaak van de ontsporing geweest, aldus de NS.

Rob Luyten, directeur techniek bij NS, heeft de trein onderzocht. "Zo'n ernstige beschadiging van de wielen is zeldzaam en het is essentieel te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus Luyten.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet samen met ILT en de NS nog uitgebreid onderzoek naar het ongeval. Dit onderzoek loopt volgens Luyten nog.

Bij het ontsporen van de trein raakte een conducteur lichtgewond. Ten tijde van de ontsporing zaten er 170 mensen in de trein. Van deze mensen raakte niemand gewond.