De trein die afgelopen donderdag bij station Den Haag Centraal ontspoorde, reed met twee zwaar beschadigde wielen. Dit is waarschijnlijk de oorzaak van de ontsporing geweest, zo meldt de NS.

Rob Luyten, directeur techniek bij NS zegt in een persbericht dat ProRail onderzoek naar de infrastructuur en de situatie ter plaatse heeft gedaan.

"Wij hebben de trein naar onze werkplaats in Leidschendam gebracht voor inspectie en onderzoek. Het lijkt er op dat twee wielen van het rijtuig defect zijn geraakt, hierna is de trein van het spoor geraakt. Zo'n ernstige beschadiging van de wielen is zeldzaam en het is essentieel te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren", aldus Luyten.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet samen met ILT en de NS nog uitgebreid onderzoek naar het ongeval. Dit onderzoek loopt volgens Luyten nog.

Bij het ontsporen van de trein raakte een conducteur lichtgewond. Ten tijde van de ontsporing zaten er 170 mensen in de trein. Van deze mensen raakte niemand gewond. Door het ongeval rijden er tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal tot maandagochtend geen directe treinen.