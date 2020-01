Het totale aantal vuurwerkslachtoffers is vergeleken met vorig jaar met 7 procent naar 1.300 gestegen, blijkt uit nieuwe cijfers van het VeiligheidNL.

De lichte stijging is verontrustend, stelt Birgitte Blatter van VeiligheidNL: "Het blijkt dus toch dat de genomen veiligheidsmaatregelen zoals het verbieden van bepaald vuurwerk of betere voorlichting niet geholpen hebben.

In totaal zijn er 385 mensen vanwege vuurwerk op de spoedeisende hulp beland. 900 patiënten gingen met lichtere verwondingen naar huisartsenposten. Vorig jaar was dit respectievelijk 396 en 800.

In de voorgaande jaren daalde het aantal vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp. Maar van een sterke daling lijkt geen sprake meer te zijn.

Daarbij stijgt het aantal mensen dat zich bij de huisartsenpost meldt. Dat ligt volgens Blatter ook aan veranderingen in het zorgstelsel. Lichtere verwondingen die eerst bij de spoedeisende hulp belandden, worden nu naar de huisartsenpost gestuurd.

Daarom wordt sinds drie jaar ook het aantal patiënten dat naar de huisartsenpost gaat, meegenomen in de metingen. Hieruit blijkt dat de dalende trend waarin voorgaande jaren sprake was, mogelijk deels vertroebeld is door veranderingen in het zorgsysteem.

Beeld: VeiligheidNL