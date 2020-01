In de Turkse stad Istanboel is moordverdachte Cengiz A. opgepakt. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bevestigd aan de NOS. A. stond sinds 2014 op de Nationale Opsporingslijst.

A. wordt ervan verdacht in 2014 een 31-jarige Amsterdammer te hebben doodgeschoten in een eethuis aan de Mathenesserweg in Rotterdam.

Volgens de NOS is hij door Turkse autoriteiten gearresteerd op verdenking van het plegen van een moord in Turkije.

Cengiz A. wordt ook wel Cengo genoemd. Hij is geboren op 8 april 1981 en staat bekend als vuurwapengevaarlijk.