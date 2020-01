De afgelopen dagen hebben tienduizenden mensen een petitie ondertekend voor een verbod op consumentenvuurwerk in Nederland, melden de initiatiefnemers van het Nationaal Vuurwerkmanifest. Zij beheren twee verschillende petities, die nu samen door ruim 250.000 mensen gesteund worden.

Met name de afgelopen dagen stroomden de ondertekeningen binnen. Ruim 50.000 mensen tekenden de petities sinds de jaarwisseling, zegt de organisatie. Dubbele ondertekeningen werden niet meegerekend.

Het Nationaal Vuurwerkmanifest werd in 2014 door een groep van onder anderen oogartsen opgericht. Eind januari werd het manifest door 84.000 mensen en meer dan achttienhonderd organisaties gesteund. Een andere online petitie die in het beheer is van het Nationaal Vuurwerkmanifest staat zaterdagmiddag inmiddels op bijna 190.000 ondertekeningen.

Na berichtgeving over de petities lag de website van het Vuurwerkmanifest er zaterdagmiddag uit. Het aantal ondertekeningen van de online petitie was tussen 12.00 uur en 14.00 uur gestegen van ongeveer 172.000 naar zo'n 188.000.

Recentelijk heeft ook de Nederlandse Vereniging van voor Traumachirurgie zich achter het manifest geschaard, evenals het BovenIJ-ziekenhuis en de SAZ, een vereniging van 28 ziekenhuizen. Ook de dierenbeschermingsclub Stichting AAP is een van de organisaties die zich bij het manifest hebben aangesloten.

'Vuurwerk heeft soms kracht van handgranaat'

Als reden voor een verbod op consumentenvuurwerk haalt woordvoerder Maaike van Zuilen onder meer de aanvallen op hulpverleners aan, die bekogeld worden met vuurwerk dat soms "de kracht van een handgranaat" heeft. Ook refereert ze aan het feit dat bijna de helft van alle vuurwerkslachtoffers omstander is.

"Daarbij is het aanpakken van illegaal vuurwerk niet genoeg", zegt ze. Volgens onderzoek van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap komt 67,8 procent van alle door vuurwerk veroorzaakte brandwonden en oogletsels door legaal vuurwerk.