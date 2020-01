De zaterdag start met zon, maar in de loop van de middag wordt het minder. Dan is er kans op regen en kan er aan zee een krachtige wind ontstaan. Het wordt maximaal 8 graden.

In de ochtend is het nog vrij koeltjes. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft het niet gevroren, maar bleef de temperatuur wel rond het vriespunt.

In de middag drijven nieuwe wolken het land binnen en krijgt vooral het noorden te maken met neerslag. Volgens het KNMI kan echter later op de dag overal in het land een spat regen vallen.

In de nacht van zaterdag op zondag blijft het bewolkt en kan het hier en daar gaan druppelen. Wel wordt het met 5 graden een stuk warmer dan afgelopen nacht.