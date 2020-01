Het Russische acrobatenduo dat vrijdagavond zo'n 10 meter naar beneden viel tijdens de slotact van het 35e Wereldkerstcircus in Carré in Amsterdam, was na de val "godzijdank aanspreekbaar", zegt producent van de show Henk van der Meijden tegen AT5.

De man en de vrouw, die optreden onder de artiestennaam Sky Angels, zouden buiten levensgevaar zijn. Volgens Van der Meijden hadden zij na de val nog gevoel in armen en benen.

Vlak voor de finale van het acrobatennummer ging het om nog onbekende reden mis. In de zaal zaten twee artsen, die meteen eerste hulp konden verlenen, aldus de producent. Ook kwamen meerdere ambulances en een traumateam ter plaatse. Vervolgens zijn de twee circusartiesten met onbekend letsel naar twee verschillende ziekenhuizen gebracht.

Van der Meijden spreekt van "een enorme schok". "Niet alleen voor het publiek, maar ook voor alle andere artiesten die meewerken aan deze jubileumproductie. Iedereen hier heeft tranen in zijn ogen."

De show die om 16.00 uur begon, was uitverkocht. De voorstelling werd direct na het incident beëindigd en de bezoekers werden naar buiten geleid. Sommige verlieten de show zichtbaar ontdaan.

'Artiesten zijn zo goed getraind'

De Sky Angels treden volgens Van der Meijden al jaren "zonder enige voorvallen" op. Het duo won zelfs de Gouden Clown, de hoogste onderscheiding voor circusartiesten. "Deze twee artiesten zijn zo goed getraind."

Het Wereldkerstcircus viert dit seizoen zijn 35-jarig jubileum in Carré. Dit weekend staan nog vier voorstellingen op het programma. Deze gaan gewoon door.