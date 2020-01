Twee artiesten zijn vrijdagavond 10 meter naar beneden gevallen tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus in Carré in Amsterdam. Een van hen raakte daarbij zwaargewond, maar het is onduidelijk of hij in levensgevaar is, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. Het tweetal is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De show, die vrijdagavond was uitverkocht, werd na het incident direct stilgelegd en de gasten werden naar buiten geleid.

De woordvoerders van Carré en het kerstcircus wilde vrijdagavond nog geen commentaar geven over het incident.

Het Wereldkerstcircus viert dit jaar haar 35-jarig jubileum in Carré, met van vrijdag tot en met zondag 5 januari dagelijks drie voorstellingen. Ongeveer honderd circusartiesten uit onder meer Rusland, China, Amerika, Mexico en Argentinië zijn tijdens deze editie te zien.