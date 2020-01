Twee artiesten zijn vrijdagavond 10 meter naar beneden gevallen tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus in Carré in Amsterdam. Een van hen raakte daarbij zwaargewond, maar het is onduidelijk of hij in levensgevaar is, zegt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

De uitverkochte show begon om 16.00 uur. Het tweetal, dat onder de naam Sky Angels optrad, viel tijdens hun duoact, waarna een van hen bewusteloos op de grond lag. De voorstelling werd direct beëindigd en de gasten werden naar buiten geleid. Die ontruiming verliep volgens de politie rustig.

Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse. Het tweetal is afgevoerd naar het ziekenhuis.

Omdat het incident een bedrijfsongeval is, zal de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek doen.

De woordvoerder van Carré onthield zich vrijdagavond van commentaar en de organisatie van het kerstcircus was niet bereikbaar. De organisator van het Wereldkerstcircus, Henk van der Meijden zegt tegen het AD: "Wij zijn zeer geschokt. Het is triest dat de show op zo’n manier eindigt."

70 Carré ontruimd na ongeluk tijdens Wereldkerstcircus

Wereldkerstcircus viert 35-jarig jubileum

Het Wereldkerstcircus viert dit seizoen zijn 35-jarig jubileum in Carré, met van vrijdag tot en met zondag 5 januari dagelijks drie voorstellingen.

Ongeveer honderd circusartiesten uit onder meer Rusland, China, Amerika, Mexico en Argentinië zijn tijdens deze editie te zien. Het is nog onduidelijk of de voorstellingen van zaterdag en zondag doorgaan.