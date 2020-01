De politie heeft vrijdag in Nijmegen een 38-jarige Nederlander aangehouden, die vorige maand samen met vier andere gedetineerden ontsnapte uit een gevangenis in het Belgische Turnhout.

De Nederlander zat verstopt op de vliering van een huis toen opsporingsagenten de woning binnenvielen. De man is veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar in verband met verschillende vermogensdelicten en moet daarvan nog ruim vier jaar uitzitten.

De vijf gevangenen ontsnapten in de avond van 19 december door tijdens een avondwandeling over de muur van de gevangenis te klimmen. Vervolgens gingen zij er in een vluchtauto vandoor.

Drie van de vijf mannen werden diezelfde avond nog ingerekend. Op dit moment is er nog één man voortvluchtig.