België heeft vrijdag een 40-jarige vrouw overgeleverd aan Nederland in de zaak van de 56-jarige vermiste Belg Johan Van Der Heyden. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning en waarschijnlijke dood van de loodgieter.

Over de aard van de verdenkingen en haar rol worden geen verdere mededelingen gedaan, meldt de politie.

Van Der Heyden vertrok op 2 juni vanuit het Belgische Lint en is sindsdien niet meer gezien. Kort na zijn verdwijning is zijn busje, een Peugeot Boxer, met een camera vastgelegd toen het in de richting van Bergen op Zoom reed.

Ondanks zeven aanhoudingen, waarvan twee in Steenbergen, is nog niet duidelijk wat er precies met de man is gebeurd. Ook is zijn lichaam nog niet aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat Van der Heyden niet meer leeft.

Naast de veertigjarige vrouw zitten nog een man en een vrouw vast. De vier anderen zijn nog wel verdachten. De hoofdofficier van justitie in Breda heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die tot een oplossing leidt.