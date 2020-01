Een bankfiliaal in Maastricht heeft vrijdag een dreigbrief gekregen, zo bevestigt de politie aan NU.nl na berichtgeving van 1Limburg. Er zat geen explosief in de brief en de politie onderzoekt of er een link is met de bombrieven die deze week bij verschillende bedrijven zijn bezorgd.

Het gaat om een filiaal van de ABN Amro, De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam volgens de regionale zender rond 14.00 uur ter plaatse.

De politie meldt aan NU.nl dat de bank níet het doelwit was van een van de zeven verzonden bombrieven. Een ander bedrijf in Maastricht was wel een beoogd doelwit, maar de brief ging uiteindelijk via een postsorteercentrum retour naar het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam.

Het incassobureau heeft zelf niets te maken met de bombrieven, maar staat wel als afzender vermeld op de bombrieven. Bij 'normale' brieven van het bedrijf zijn deze echter op het papier gedrukt, maar de verdachte afzender heeft de contactgegevens met stickers op de enveloppen geplakt.

PostNL heeft vrijdagochtend aan NU.nl gemeld dat het waarschijnlijk is dat de brieven door hen zijn bezorgd. Er zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen.

156 Politie: 'Als bombrief gesloten blijft, geen gevaar voor explosie'

Politie waarschuwt: zo zien de bombrieven eruit

De politie heeft vrijdag foto's verspreid van de bombrieven. Wie zo'n soort brief aantreft, moet meteen 112 bellen en de brief vooral niet openmaken.

Personeel van het Okura-hotel in Amsterdam heeft vrijdagochtend een bombrief ontvangen. Er is toen besloten om direct het alarmnummer te bellen, wat volgens de politie "adequaat gehandeld" is.

Een van de aangetroffen bombrieven. (Foto: politie Amsterdam).