De bombrief die donderdag werd bezorgd bij het incassobureau in Rotterdam, was eigenlijk bestemd voor een bedrijf in Maastricht. De bombrief was retour gegaan, zo meldt de politie aan NU.nl. Er zijn inmiddels foto's verspreid van de bommen.

"De brief is via een postsorteercentrum aan de hand van de vervalste afzendergegevens terechtgekomen bij het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam. Deze brief had wel brandschade opgelopen, maar was niet ontploft."

Op foto's van de politie is te zien dat het gaat om witte enveloppen met een verdikking. In totaal zijn nu zeven bombrieven aangetroffen in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De getroffen bedrijven tot nu toe zijn twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een tankstation in Rotterdam.

Het bedrijf in Maastricht was dus ook een doelwit, al is de bombrief daar nooit aangekomen.

Dit is hoe de bombrieven eruitzien. (Foto: Politie Amsterdam)

PostNL heeft veiligheidsmaatregelen genomen

Het laatste incident heeft vrijdag bij het Okura-hotel in Amsterdam plaatsgevonden. Het personeel heeft hier rond 9.00 uur een verdachte brief aangetroffen die qua beschrijving overeenkwam met de bombrieven die bij andere bedrijven waren bezorgd. Er is dan ook direct 112 gebeld.

Ontvangers kunnen de verdachte brieven herkennen aan de contactdetails van het CIB. Bij 'normale' brieven zijn deze op het papier gedrukt, maar de verdachte afzender heeft de contactgegevens met stickers op de enveloppen geplakt. Het incassobureau heeft zelf niets te maken met de bombrieven.

PostNL heeft vrijdagochtend aan NU.nl gemeld dat het waarschijnlijk is dat de brieven door hen zijn bezorgd. Er zijn inmiddels veiligheidsmaatregelen genomen.