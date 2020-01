Zeven bombrieven zijn deze week verstuurd naar bedrijven in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Geen enkele bom is afgegaan, maar als dit wel gebeurt kan er zwaar lichamelijk letsel ontstaan. Dit is wat we weten over de bizarre zaak.

Zeven bedrijven waren doelwit van de bombrieven

De politie meldde op donderdag dat er in het tijdsbestek van één week verschillende bombrieven zijn bezorgd bij bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In de Nederlandse hoofdstad werd vrijdag nog een verdachte brief gevonden, waar ook een explosief in zat.

Een bedrijf in Maastricht was ook een beoogd doelwit, maar de bombrief is uiteindelijk via een postsorteercentrum retour gegaan naar het Centraal Invorderings Bureau (CIB) in Rotterdam. Hoewel de brief brandschade had opgelopen, is de bom uiteindelijk niet afgegaan.

Dat brengt het aantal op zeven aangetroffen bombrieven. Twee doelwitten zijn bekend geworden: het Okura-hotel in Amsterdam en autogarage Van Mossel in Rotterdam. De rest van de doelwitten noemt de politie niet vanwege privacy.

Een filiaal van ABN AMRO in Maastricht ontving daarnaast vrijdag een dreigbrief zonder explosief. Of er een link is met de afzender van de bombrieven, moet de politie nog onderzoeken.

Wat weten we over de afzender?

De politie denkt de bombrieven door één afzender zijn verstuurd. Het kan dus om één dader gaan, of om meerdere daders die samenwerken.

Alle brieven zien er hetzelfde uit en hebben dezelfde afzender: het CIB, gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam. De contactdetails staan normaal gesproken op de envelop gedrukt, maar op deze bombrieven is het met stickers erop geplakt. Uit politieonderzoek is dan ook snel gebleken dat het incassobureau niets te maken heeft met de bombrieven.

De politie heeft vrijdag foto's van de bombrieven verspreid. (Foto: Politie Amsterdam)

Hebben de bombrieven schade aangericht?



Geen van de explosieven is afgegaan. Het is niet bekend of de bedrijven hinder hebben ondervonden na het aantreffen van de bombrieven. Alleen van het Okura-hotel, dat vrijdag de brief aantrof, is bekend dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse is gekomen. Het hotel hoefde niet ontruimd te worden.

Politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek stelt dat de explosieven waarschijnlijk niet afgaan als ze niet geopend worden. Als de brief wel wordt opengemaakt, kan de bom afgaan en zwaar lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Uit vervolgend onderzoek van de politie is gebleken dat naar alle betrokken bedrijven na de bombrief een waarschuwingsbrief is verstuurd.

Bij het CIB in Rotterdam is donderdag een verbrande brief aangekomen, waaronder nog een deel van een andere envelop zat. Of hier explosieven inzaten is niet duidelijk.

Hoe gaat PostNL om met de bezorging van deze brieven?

Alle brieven zijn verwerkt en bezorgd door PostNL. Het bedrijf heeft vrijdag aan NU.nl laten weten dat maatregelen worden getroffen om de veiligheid van de postbezorgers te garanderen. Wat dit precies inhoudt kan niet worden gemeld.

Het bedrijf verwerkt zeven miljoen brieven per dag, en het is dus onmogelijk om deze allemaal te controleren. Wel meldt PostNL dat er nauw contact is met de politie.

De politie laat niet veel los over welke aanwijzingen ze hebben. Een van de dingen die wel bekend is, is dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) alle aangetroffen bombrieven in het bezit heeft en nauwgezet op zoek is naar dadersporen.