Politiewoordvoerder Frans Zuiderhoek stelt vrijdag dat de bombrieven die deze week zijn bezorgd bij verschillende bedrijven in de Randstad, waarschijnlijk niet afgaan als ze niet geopend worden. Wordt de brief wel opengemaakt, dan kan de bom afgaan en voor zwaar lichamelijk letsel zorgen.

Zeker zeven bombrieven zijn deze week bezorgd bij meerdere bedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Een van de doelwitten is het Amsterdamse hotel Okura geweest. Het personeel heeft hier vrijdagochtend een verdachte brief aangetroffen die qua beschrijving overeenkwam met de bombrieven die bij andere bedrijven waren bezorgd. Er is dan ook direct 112 gebeld.

De politie stelt dat het personeel adequaat heeft gehandeld. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kon de bombrief nog voor het middaguur veiligstellen. Het hotel hoefde niet ontruimd te worden.

Op de brieven staat met stickers het Centraal Invorderings Bureau (CIB), gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam, vermeld als afzender. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat het CIB niets met de brieven te maken heeft. Het hoofdkantoor van het CIB ontving donderdag zelf ook een brief met een explosief, die retour was gestuurd door een nog onbekend ander doelwit.

PostNL heeft veiligheidsmaatregelen getroffen

PostNL heeft veiligheidsmaatregelen getroffen, zo is aan NU.nl gemeld. Welke dat zijn, wordt niet gezegd. "De veiligheid van ons personeel staat voorop." Er is nauw contact met de politie.

De politie waarschuwt iedereen voor de bombrieven. Wie een brief krijgt met een verdikking erin, waarbij de naam het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar met stickers erop zijn geplakt, moet de brief niet openen. Er moet dan direct 112 worden gebeld.

De hulpdiensten zijn bij het hotel. (Foto: Job van der Plicht)