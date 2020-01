De brandwondencentra in Rotterdam, Beverwijk en Groningen hebben tussen 22 december en 2 januari 42 personen met vuurwerkletsel behandeld. Hoewel het aantal opgenomen personen vergelijkbaar is met dat van vorig jaar, werden de brandwondencentra wel vaker gebeld voor advies. Dat blijkt uit de cijfers die Brandwondenzorg Nederland vrijdag bekend heeft gemaakt.

Volgens de brandwondencentra is de periode rond de jaarwisseling een drukke tijd, maar viel de ernst van de brandwonden dit jaar mee. Van de 42 personen die met vuurwerkletsel werden behandeld, moesten er achttien worden opgenomen. Twee van de achttien personen zijn in de nacht van Oud en Nieuw nog aan ernstig handletsel geopereerd in het brandwondencentrum in Beverwijk.

Dit jaar werden de brandwondencentra wel vaker gebeld voor advies: vorig jaar werd 31 keer telefonisch om advies gevraagd, dit jaar steeg het aantal telefonische consulten naar 45.

Volgens Brandwondenzorg Nederland is het mogelijk dat er dit jaar minder slachtoffers naar de gespecialiseerde brandwondencentra zijn doorverwezen doordat er vaker is gebeld voor telefonisch advies.

"Huisartsen en ziekenhuizen weten brandwondencentra steeds vaker te vinden", zegt een woordvoerder van Brandwondenzorg Nederland tegen NU.nl. "En dat is goed nieuws, want het direct juist behandelen van een brandwond zorgt ervoor dat de wond minder erg wordt, waardoor er vermoedelijk minder vaak doorverwezen hoeft te worden."

Het aantal opgenomen personen is volgens Brandwondenzorg Nederland vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar: toen werden rond de jaarwisseling 39 mensen in een brandwondencentrum opgenomen met vuurwerkletsel.