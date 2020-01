De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch heeft de families van de tieners bezocht die zijn opgepakt voor de fatale flatbrand waardoor in de nacht van dinsdag op woensdag een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven kwamen. Via Facebook laat Marcouch weten dat de families van de verdachte jongens verslagen zijn. "Ook zij hebben uw steun nodig."

De burgemeester heeft ook de families van de nabestaanden bezocht. Hij noemt de steun en het medeleven "ontroerend en hartverwarmend". Volgens Marcouch is dit ook te zien aan de hoeveelheid knuffels en bloemen die de afgelopen dagen voor de flat aan het Gelderlandplein zijn neergelegd.

Bij de fatale flatbrand kwamen een vader en zijn zoon om het leven. De 36-jarige moeder en 8-jarige dochter raakten zwaargewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De brand werd veroorzaakt doordat een bank bij een portiek van de flat vlam vatte nadat er vuurwerk op werd afgestoken. Het vuur verspreidde zich naar het portiek. Het nietsvermoedende gezin van de slachtoffers kwam door de brand vast te zitten in een lift, die zich vulde met rook.

De twee tieners, een jongen van twaalf jaar en een jongen van dertien jaar, werden woensdag aangehouden voor betrokkenheid bij de fatale brand. Ze zouden het vuurwerk bij het portiek hebben afgestoken.

Marcouch reageerde woensdag geschokt op de brand. Hij zei op Twitter intens mee te leven met de slachtoffers en hun nabestaanden en naasten. "Wat vannacht in deze flat is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen."