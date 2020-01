De politie heeft vrijdagochtend een 38-jarige man aangehouden voor brandstichting in het examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in het Zuid-Hollandse Rijswijk.

De brand vond vrijdag rond 8.00 uur plaats op de begane grond van het pand. Op dat moment waren er mensen in het gebouw aanwezig, maar iedereen kon veilig worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft het vuur geblust.

Een politiewoordvoerder kon nog niets zeggen over het motief van de verdachte. Ook is niet duidelijk wat de man bij het CBR te zoeken had. Volgens de politie is het onderzoek hiernaar nog in volle gang.

Door de brand zijn alle voor vrijdag geplande rijexamens geannuleerd. Het CBR informeert rijscholen en examenkandidaten over wat dit voor hen betekent.