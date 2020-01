Centraal Invorderings Bureau (CIB), gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam, heeft donderdag ook een bombrief gekregen, blijkt na onderzoek naar het verdachte pakket. Het gaat om een explosief dat was verzonden naar een ander bedrijf, maar vervolgens retour is gestuurd, meldt de politie vrijdag aan NU.nl.

De politie zoekt nog uit welk bedrijf het eigenlijke doelwit was van het explosief. Inmiddels zijn twee hotels en een tankstation in Amsterdam, een autobedrijf en tankstation in Rotterdam en een makelaarskantoor in Utrecht doelwit geworden van de bombrieven.

Er wordt nu van uitgegaan dat het gaat om één afzender, de politie houdt nog alle scenario's open. Vanwege daderinformatie wordt niet al te veel informatie prijsgegeven.

PostNL meldt aan NU.nl veiligheidsmaatregelen te nemen, maar kan hier niet te veel over uitweiden. Het postbedrijf staat in nauw contact met de politie en hun postbezorgers.

Uit onderzoek is eerder al gebleken dat het incassobureau in Rotterdam als afzender staat vermeld op de brieven, maar zelf niets te maken heeft met de explosieven. De politie roept op om meteen 112 te bellen als er een brief of pakket binnenkomt met stickers van het incassobureau.