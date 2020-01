Bij het Okura-hotel in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam is vrijdag een bombrief bezorgd, zo meldt de politie aan NU.nl. Het gaat om dezelfde soort bombrief als die deze week naar meerdere bedrijven in de Randstad is verstuurd.

De brief ziet er ook hetzelfde uit als de bombrieven die eerder zijn verstuurd. Het hotel hoeft niet ontruimd te worden.

De medewerkers van het hotel troffen de bombrief aan in de postkamer en hebben direct 112 gebeld zonder de bombrief open te maken. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse gekomen, evenals de politie, de brandweer en de ambulance.

Onder meer een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en een autobedrijf en tankstation in Rotterdam ontvingen deze week explosieven per brief. De politie denkt dat één afzender verantwoordelijk is, maar wil vanwege daderinformatie niet te veel details prijsgeven.

PostNL meldt vrijdag aan NU.nl dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid van hun postbezorgers te garanderen. Welke dit zijn, kan niet gemeld worden. Wel stelt de woordvoerder dat het postbedrijf in nauw contact staat met de politie en dat iedereen erg alert is.

De pakketten worden momenteel onderzocht bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), om te kijken of er bruikbare sporen op te vinden zijn. De bombrieven zijn niet afgegaan.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse bij het hotel. (Foto: Job van der Plicht)

Brieven hebben Centraal Invorderings Bureau als afzender

Op de brieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB), gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam, vermeld als afzender. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat het CIB niets met de brieven te maken heeft. Het hoofdkantoor van het CIB ontving donderdag zelf ook een brief met een explosief, die retour was gestuurd.

De politie zei donderdag al dat mogelijk meer bedrijven een bombrief ontvangen. "Krijgt u een dergelijke brief met een verdikking erin, waarbij de naam, het adres en het logo van het CIB niet op de envelop zelf zijn gedrukt, maar de geadresseerde en de afzender afzonderlijk van elkaar op twee stickers op de envelop zijn geplakt, open deze brief dan niet en bel direct 112."