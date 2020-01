De twee jongens van twaalf en dertien jaar die zijn aangehouden voor de fatale flatbrand aan het Gelderseplein in Arnhem, zijn vrijdag onder voorwaarden vrijgelaten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem vrijdag bepaald.

Het voorarrest van de jongens is geschorst op grond van persoonlijke omstandigheden, meldt de rechtbank vrijdag. De jongens moeten zich nog wel houden aan een aantal voorwaarden die bij de schorsing horen. Ze worden nog wel verdacht van betrokkenheid bij de brand.

Dat de jongens hun voorgeleiding in de cel hebben moeten afwachten, komt volgens het Openbaar Ministerie (OM) door de ernst van de zaak. "Er waren voldoende gronden om de verdachten voor te geleiden en het gaat om ernstige feiten", aldus de woordvoerder.

De nacht van woensdag op donderdag hebben de jongens in een politiecel doorgebracht. "Het OM heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat ze nog een nacht in de politiecel moesten zitten", zegt een woordvoerder van het OM. "Bij jeugdige verdachten is het van belang om te kijken of er ook andere mogelijkheden zijn."

De jongens zijn donderdag naar een andere locatie overgebracht. Of ze de nacht hebben doorgebracht in een kindvriendelijke cel, is niet duidelijk. Het OM wil verder geen uitspraken doen over de verblijfplaats van de tieners.

Gezin kwam door brand vast te zitten in lift

Bij de flatbrand kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag een 39-jarige vader en zijn 4-jarige zoon om het leven. De 36-jarige moeder en 8-jarige dochter raakten zwaargewond, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

De fatale brand werd veroorzaakt doordat er vuurwerk is afgestoken op een bank nabij een portiek van de flat. De portiek vatte vlam, waarna het vuur snel om zich heen greep in de hal en op de eerste verdieping.

Het gezin kwam tijdens de flatbrand vast te zitten in de lift, die niet meer werkte. De lift vulde zich met rook. Het gezin werd volgens een woordvoerder van de politie "in zeer slechte toestand" aangetroffen. Ondanks reanimatiepogingen overleden de vader en zijn zoon ter plekke.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch reageerde via Twitter geschokt op de brand. Hij zei intens mee te leven met de slachtoffers en hun nabestaanden en naasten. "Wat vannacht in deze flat is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen."