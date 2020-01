Een man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Drentse plaats Paterswolde op politieagenten geschoten, nadat agenten reageerden op een incident in de relationele sfeer. Dat meldt de Drentse politie vrijdagochtend.

Het incident vond plaats in een woning aan de Hajo Hindriksweg in Paterswolde. Zover bekend vielen er geen gewonden. Toen agenten ter plaatse kwamen, werden zij meerdere keren door de verdachte beschoten. De politie heeft hierbij teruggeschoten. Er raakte niemand gewond.

De man vluchtte weg en werd later na een zoektocht met meerdere eenheden gevonden in een nabijgelegen tuin. In de omgeving vond de politie een vuurwapen, dat in beslag is genomen.

Het vermeende slachtoffer werd ook aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, naar aanleiding van het gevonden vuurwapen.

Agenten zijn nog in de Hayo Hindriksweg sporenonderzoek aan het doen.