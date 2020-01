Tussen Den Haag Centraal en Utrecht Centraal rijden tot vrijdagmiddag geen directe treinen. Donderdag ontspoorde een trein bij station Voorburg, waardoor al het treinverkeer tussen Den Haag Ypenburg en Den Haag Centraal werd geschrapt.

De Nederlandse Spoorwegen (NS) meldt dat de treinen zeker tot vrijdag 12.30 uur niet zullen rijden, maar hoopt dat de dienstregeling dan weer normaal zal zijn.

De NS raadt reizigers aan om in de omgeving van Den Haag als alternatief de tram te pakken. Reizigers tussen Den Haag en Utrecht of Amersfoort kunnen omreizen via Schiphol en moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 45 minuten.

Ook reizigers tussen Den Haag en Gouda hebben last van de geschrapte dienstregeling. Hen wordt geadviseerd om te reizen via Rotterdam Centraal, wat eveneens een extra reistijd van drie kwartier betekent.

Donderdag raakte rond 13.00 uur een trein nabij station Voorburg van het spoor. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Niemand raakte gewond bij het ontsporen van de trein.

De ontspoorde trein nabij station Voorburg wordt onderzocht. (Foto: Regio15.nl)