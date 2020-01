Meerdere bedrijven in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben de afgelopen dagen bombrieven ontvangen, meldt de politie donderdag. Onder meer een hotel en tankstation in Amsterdam, een makelaarskantoor in Utrecht en autobedrijf en tankstation in Rotterdam ontvingen explosieven per brief.

De bombrieven hebben geen schade berokkend omdat de explosieven niet zijn afgegaan. De politie gaat ervan uit dat één afzender verantwoordelijk is voor alle bombrieven.

Op de brieven staat het Centraal InkoopBureau CIB in Rotterdam vermeld als afzender. Politieonderzoek heeft uitgewezen dat het CIB niets met de brieven te maken heeft.

Het hoofdkantoor van het CIB ontving donderdag zelf ook een verdachte brief, aldus de politie. De inhoud daarvan wordt momenteel nog onderzocht.

De politie sluit niet uit dat de komende tijd nog meer bombrieven gevonden worden. Ontvangers kunnen de verdachte brieven herkennen aan de contactdetails van het CIB. Bij 'normale' brieven zijn deze op het papier gedrukt, maar de verdachte afzender heeft de contactgegevens met stickers op de enveloppen geplakt. "Daarnaast komt de bombrief met een verdikking", aldus de politie.