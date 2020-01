De bevolking in kleinere gemeenten rond de grote steden is vorig jaar relatief gezien het sterkst gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige cijfers. Steeds meer inwoners van andere gemeenten kiezen ervoor om bijvoorbeeld naar Diemen, Zuidplas en Waddinxveen te verhuizen.

Het inwoneraantal in Diemen groeide relatief gezien het hardst. Er kwamen maar liefst 54 per duizend inwoners bij. Diemen trok met diverse nieuwbouwprojecten vooral gezinnen uit het nabijgelegen Amsterdam.

Vergelijkbare voorbeelden van groeiende gemeenten rond grote steden zijn Zuidplas bij Rotterdam en Son en Breugel bij Eindhoven.

In absolute zin kwamen de meeste inwoners erbij in de grote steden. Op kop staat Amsterdam, waar elfduizend inwoners bijkwamen. In Den Haag kwamen bijna achtduizend nieuwe mensen wonen, in Rotterdam zevenduizend en in Utrecht vijfduizend.

Nederlandse bevolking gegroeid door immigratie

De Nederlandse bevolking is in 2019 gegroeid met naar schatting 132 duizend personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Dit komt vooral doordat het aantal personen dat vanuit het buitenland naar Nederland komt, nog altijd toeneemt. Het waren er vorig jaar naar verwachting 272.000.

Bijna de helft van de immigranten komt uit Europa, onder hen zijn 34.000 Nederlanders. Er komen de afgelopen jaren steeds meer inwoners van Europese landen naar Nederland. Deze ontwikkeling heeft zich het afgelopen jaar doorgezet. Azië staat met 18 procent op de tweede plek.

Nederland kreeg er vorig jaar zestienduizend asielzoekers bij, omgerekend 16 procent van alle immigranten. Het aantal emigranten ligt net als in 2018 op 158.000. Verder is de bevolking gegroeid doordat er meer kinderen zijn geboren dan dat er mensen overleden. De natuurlijke aanwas, zoals het CBS het noemt, viel daarmee drieduizend personen hoger uit dan in 2018.