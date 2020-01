De fatale flatbrand in Arnhem is veroorzaakt door afgestoken vuurwerk, meldt de politie donderdag. Twee tieners, die verdacht worden van het afsteken van het vuurwerk, worden vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem en blijven tot dan vastzitten.

Uit onderzoek naar de flatbrand blijkt dat er vuurwerk is afgestoken op een bank nabij een portiek, die daarna vlam vatte. Het vuur greep daarna snel om zich heen in de hal en op de eerste verdieping.

De politie is op zoek naar een getuige die ten tijde van de brand sprak met een aanwezige brandweerman. Het gaat om een "stevige man met een Noord-Afrikaans uiterlijk, die geen Nederlands spreekt". Agenten vermoeden dat de man waardevolle informatie heeft voor het onderzoek.

Vader en zoon omgekomen, moeder en dochter zwaargewond door flatbrand

Een gezin is, zonder op de hoogte te zijn van de brand, in de lift gestapt. Rook is vervolgens de lift, die stopte met werken, binnengedrongen.

De brandweer heeft het vuur geblust en de flat gecontroleerd, waarna de vier gezinsleden zijn aangetroffen. Ondanks reanimatiepogingen zijn de vader (39) en de zoon van het paar (4) ter plaatse overleden. De moeder en dochter raakten zwaargewond maar zijn inmiddels buiten levensgevaar. "Het nieuwe jaar is helaas verschrikkelijk begonnen", zo stelt de politie.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is donderdag begonnen met een verkennend onderzoek. Over een paar weken wordt dan besloten of er officieel een onderzoek gaat plaatsvinden.