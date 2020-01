De politie vermoedt dat de grote brand die woensdagavond is ontstaan op een afgesloten parkeerterrein bij een flat in Den Haag, is aangestoken. Tientallen bewoners moesten worden geëvacueerd nadat meerdere auto's in brand vlogen.

"Forensisch rechercheurs zochten naar sporen in de parkeergarage. Agenten spraken al met een aantal getuigen, maar zoeken naar meer informatie. Er is inmiddels aangifte gedaan", aldus de politie.

Twaalf mensen zijn gewond geraakt. Drie van hen hebben ernstige verwondingen opgelopen. Ook moesten twee agenten wegens het inademen van rook nagekeken worden in de ambulance. Een kat is overgedragen aan de dierenambulance.

Bij de brand kwam erg veel rook vrij. Omdat de vluchtweg van de bewoners werd geblokkeerd door rook, moest er een hoogwerker aan te pas komen om hen te redden.