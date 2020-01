De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de fatale flatbrand in Arnhem. Een gezin kwam tijdens een brand in de nacht van dinsdag op woensdag in de lift vast te zitten, waarbij de vader en zijn vierjarige zoon overleden.

De OVV zal in Arnhem naar de omstandigheden kijken. Woensdag is al informatie opgevraagd.

Eerder was al bekend dat het gezin, dat zich waarschijnlijk niet bewust was van de brand verdiepingen lager, vast is komen te zitten. Rook is vervolgens in de lift gekomen.

De moeder en haar achtjarige dochter zijn zwaargewond geraakt, maar zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Twee kinderen nog vast

Het vuur is ontstaan door vuurwerk. Twee jongens, van twaalf en dertien jaar, zijn opgepakt en zitten nog vast. Zij zijn woensdag al verhoord door de politie.

De OVV doet vaak onderzoek naar grote incidenten, zoals de vonkenregen in Scheveningen.