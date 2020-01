Donderdag trekt er bewolking over het land, maar blijft het wel droog.

In de ochtend kan de zon nog schijnen in het oosten van Nederland.

's Nachts begonnen er echter al wolken over het land te trekken, die zich in de loop van de dag verder over Nederland verspreiden.

Ondanks de bewolking blijft het op de meeste plaatsen droog. Het kwik stijgt naar ongeveer 6 graden Celsius.