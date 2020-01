Tientallen bewoners van een appartementencomplex aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag zijn woensdagavond tijdelijk uit hun huizen geëvacueerd vanwege meerdere brandende auto's onder het gebouw. Drie mensen zijn zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, aldus Omroep West.

In totaal hebben twaalf mensen rook ingeademd. De branden waren rond 20.30 uur geblust en rond 23.10 uur mochten de inwoners van het complex weer naar huis. Het is nog niet duidelijk hoe de branden zijn ontstaan.

De brandende auto's stonden onder een overkapping van het appartementencomplex. Bewoners moesten met ladders en hoogwerkers uit hun huizen worden getild via het raam, omdat de zware rook van de brandende auto's was binnengedrongen tot de galerij van het complex. De bewoners werden opgevangen in bussen van vervoersmaatschappij HTM, waar ze zijn geïnformeerd door de brandweer.

Minstens drie auto's zijn totaal in vlammen opgegaan, aldus een woordvoerder van de brandweer aan Omroep West. Waarschijnlijk mogen de bewoners vannacht nog terug naar hun huizen.

In de nacht van maandag op dinsdag moest de brandweer ook meerdere malen uitrukken voor autobranden in Den Haag.