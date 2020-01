De zogeheten Postcodekanjer van 54,7 miljoen euro is gevallen op de postcode 2151 BZ in de Noord-Hollandse plaats Nieuw-Vennep, maakten Caroline Tensen en Winston Gerschtanowitz van de Postcode Loterij woensdag bekend in het televisieprogramma RTL Boulevard.

De helft van het bedrag, 27,35 miljoen euro, wordt verdeeld onder de winnaars in die precieze postcode. Zij krijgen woensdagavond te horen hoeveel ze hebben gewonnen.

De andere helft is voor de meespelers in de omliggende wijk, wiens postcode begint met 2151. De loterij organiseert aankomende zaterdag een feest in de wijk. Daar horen de bewoners op welk bedrag per lot zij mogen rekenen.

Vorig jaar bedroeg de jackpot bijna 54 miljoen euro en viel die op een postcode in het Groningse dorp Glimmen.