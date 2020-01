De 52-jarige man die op oudejaarsavond in Zwolle is doodgeschoten, is een bekende van de politie. Het slachtoffer zat eerder vast op verdenking van betrokkenheid bij drugs- en wapendelicten.

Het schietincident vond plaats in de Buitengasthuisstraat. Getuigen vertellen aan de politie dat zij rond 20.15 uur schoten hoorden. Pas ruim een uur later was de politie ter plaatse, nadat er melding was gedaan van een gewonde man op straat. Het slachtoffer was al overleden toen de politie arriveerde.

Volgens RTV Oost is het slachtoffer Henk W., een man die sinds mei van 2019 uit voorlopige hechtenis was vrijgelaten in afwachting van zijn zaak. De politie doet zelf geen uitspraken over de identiteit van de man.

Er is nog veel onduidelijk over het schietincident. De politie roept getuigen dan ook op zich te melden. De politie onderzoekt verder of er een verband is tussen dit schietincident en de andere schietpartijen in Zwolle de afgelopen maanden.