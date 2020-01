Zo'n zestigduizend Nederlanders zijn woensdag op verschillende plekken in het land het water ingegaan om het nieuwe jaar in te luiden. Het was vooral druk bij de nieuwjaarsduik in Scheveningen. Zo zag dat eruit.

De nieuwjaarsduik in Scheveningen is met tienduizend deelnemers ook dit jaar de grootste van het land. (Foto: Pro Shots)

Om precies 12.00 uur uur renden de eerste deelnemers richting de zee. (Foto: Pro Shots)

Dit jaar stonden er in Nederland 127 verschillende duiken op het programma. In het buitenland zijn nog eens 22 locaties. (Foto: Pro Shots)

De nieuwjaarsduik bestaat dit jaar precies zestig jaar. (Foto: Unox)

Weerplaza verwachtte dat deelnemers het "gemakkelijk" zouden krijgen vanwege zacht weer, maar de omstandigheden bleken achteraf toch iets minder goed. (Foto: Pro Shots)

"De mist bleek toch meer hardnekkig te zijn", zegt Weerplaza-meteoroloog Wilfred Janssen. "Dat de temperatuur op de meeste plaatsen iets boven nul zou liggen, is wel goed voorzien. Verder was er weinig wind, maar zeker in de mist was het toch echt waterkoud!" (Foto: Pro Shots)

Hoewel het weer iets tegenviel, weerhield de kou de deelnemers er niet van de zee in te gaan. (Foto: Pro Shots)